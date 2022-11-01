Все новостиГлавноеФинансыЖенскийКиноСпортАвтоЗдоровьеПутешествияСубботнийИгрыВсе проекты

Ученые заявили, что COVID-19 активирует "тихого убийцу" в мозге

Ученые: COVID-19 активирует "тихого убийцу" в мозге
Фото: m24.rum24.ru
5

COVID-19 активирует "тихого убийцу" нейронов, который не проявляет себя внешне в течение долгого времени. Такая же реакция наблюдается при болезни Паркинсона, сообщается в журнале Molecular Psychiatry.

Ученые Университета Квинсленда пояснили, что микроглиальные инфламмасомы NLRP3 являются важным фактором нейродегенеративных процессов в мозге. Они отвечают за выработку цитокинов, которые способствуют воспалительным реакциям.

Для проверки своей теории специалисты использовали мышей, экспрессирующих человеческий фермент ACE2, который является точкой входа вируса. В ходе исследования выяснилось, что вирус проникал в мозг грызунов и способствовал активации провоспалительных путей с участием NLRP3.

Оказалось, что вирусные частицы коронавируса могут связываться с клетками и проникать в них, а это вызывает сильные воспалительные реакции.

Иммунолог назвал особенность повторного COVID-19

При этом у мышей, которым давали блокирующий активность NLRP3 препарат, значительно снижался микроглиальный воспалительный процесс.

За сутки в России выявили 5 252 случая заражения коронавирусом. За последние 24 часа госпитализировали 1 485 пациентов. Выздороветь удалось 9 308 россиянам. Скончались от инфекции за последние сутки 72 человека.

5
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители