Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин на фоне предожения Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) касательно введения новой схемы предустановки российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты, ввезенные в страну по параллельному импорту, призвал к отмене соответствующего закона. По словам специалиста, его реализация в текущих условиях невозможна.
Вместе с тем эксперт высказался об истечении 31 декабря 2022 года моратория на штрафы, предусмотренные за продажу техники без предустановленного ПО.
"Штрафовать не будут. А за что это штрафовать? При параллельном импорте предустановка отечественного ПО невозможна. Розничные сети заявили, что если их попытаются оштрафовать, то они будут судиться. И они будут выигрывать суды, что с юридической точки зрения не вызывает сомнений", — заявил специалист.
Ранее АКИТ предложила правительству новую схему предустановки отечественного ПО на смартфоны, планшеты и компьютеры, ввезенные в страну по параллельному импорту. Об этом со ссылкой на письмо организации премьер-министру России Михаилу Мишустину сообщили "Известия". Ассоциация, объединяющая ретейлеров, предлагает предоставлять россиянам, покупающим ввезенные по параллельному импорту гаджеты, инструкцию с QR-кодом, при сканировании которого они смогут самостоятельно установить все необходимые программы.