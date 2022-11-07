В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
25 минут назад

«Надо отменять»: эксперт про закон о предустановке российского ПО на гаджеты

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин на фоне предожения Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) касательно введения новой схемы предустановки российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты, ввезенные в страну по параллельному импорту, призвал к отмене соответствующего закона. По словам специалиста, его реализация в текущих условиях невозможна.

Я считаю, что закон [о предустановке российского ПО] вредный, потому что он не соблюдается. И поэтому на данный момент его надо отменять: в том виде, в котором закон принят, он не может работать. Когда мы говорим про предустановку, то сама семантика слова предполагает, что надо что-то установить в память устройства. При параллельном импорте, а именно при поставках из разных стран, разными партиями, это невозможно сделать. Вообще никак.

Изначально, например, компания Apple на предустановки не согласилась и не пошла. С ней это не работает. Там предлагают при первом запуске iPhone ознакомиться с каталогом приложений, но вы можете его закрыть и ничего не устанавливать. Это не предустановка. Исходя из этого, эта инициатива вредная, и от нее надо отказываться. Она не работает в текущих условиях. Чем дольше мы будем придумывать какие-то "костыли", которые должны реализовать изначально неработающую инициативу, тем хуже для нас, потому что мы будем тратить время и силы на эфемерную сущность.
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group
Видео дня

Вместе с тем эксперт высказался об истечении 31 декабря 2022 года моратория на штрафы, предусмотренные за продажу техники без предустановленного ПО.

"Штрафовать не будут. А за что это штрафовать? При параллельном импорте предустановка отечественного ПО невозможна. Розничные сети заявили, что если их попытаются оштрафовать, то они будут судиться. И они будут выигрывать суды, что с юридической точки зрения не вызывает сомнений", — заявил специалист.

Ранее АКИТ предложила правительству новую схему предустановки отечественного ПО на смартфоны, планшеты и компьютеры, ввезенные в страну по параллельному импорту. Об этом со ссылкой на письмо организации премьер-министру России Михаилу Мишустину сообщили "Известия". Ассоциация, объединяющая ретейлеров, предлагает предоставлять россиянам, покупающим ввезенные по параллельному импорту гаджеты, инструкцию с QR-кодом, при сканировании которого они смогут самостоятельно установить все необходимые программы.

Наука и техника,Михаил Мишустин,Эльдар Муртазин,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители