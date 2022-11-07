"Штрафовать не будут. А за что это штрафовать? При параллельном импорте предустановка отечественного ПО невозможна. Розничные сети заявили, что если их попытаются оштрафовать, то они будут судиться. И они будут выигрывать суды, что с юридической точки зрения не вызывает сомнений", — заявил специалист.