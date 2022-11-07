Создана схема предустановки отечественного ПО на гаджеты

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила правительству новую схему предустановки отечественного ПО на смартфоны, планшеты и компьютеры, ввезенные в страну по параллельному импорту. Об этом со ссылкой на письмо организации премьер-министру России Михаилу Мишустину пишут «Известия».

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31 декабря 2022 года в России истекает мораторий на штрафы, предусмотренные за продажу техники без предустановленного программного обеспечения.

Ассоциация, объединяющая ретейлеров, предлагает предоставлять россиянам, покупающим ввезенные по параллельному импорту гаджеты, инструкцию с QR-кодом, при сканировании которого они смогут самостоятельно установить все необходимые программы.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что в условиях параллельного импорта обеспечить предустановку ПО во многих случаях действительно невозможно, так как придется вскрывать упаковку.

«Активация устройства в магазине и установка программ до продажи устройства будет переводить его в статус бывших в употреблении, о чем продавец в силу ст. 10 закона «О защите прав потребителей» обязан будет уведомлять покупателей в письменной форме, что, безусловно, повлияет на привлекательность такой техники и ее продажи», - пояснил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Инициатива АКИТ снимает и еще одну проблему - создание учетной записи, содержащей персональные и платежные данные покупателя.

В конце марта на фоне введения западными странами антироссийских санкций правительство РФ разрешило параллельный импорт некоторых видов продукции. Это означает, что ряд товаров можно ввозить в страну без разрешения правообладателя, однако товары должны быть оригиналом, а не подделкой.