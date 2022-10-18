Названы самые энергозатратные приложения для смартфонов

Исследовательская компания pCloud назвала список из 10 мобильных приложений, которые потребляют больше всего заряда смартфона. Об этом сообщает 4PDA.

В исследовании были рассмотрены сто самых популярных приложений из официальных магазинов. Для точности полученных данных их установили на разные смартфоны. В результате были выявлены два анти-рекорда – приложения Fitbit и Verizon, которые влияют на расход аккумулятора в равной степени.

Также в список попали пять мессенджеров – Facebook и Instagram (продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией в России), Snapchat, Skype и WhatsApp.

Отрицательно влияют на заряд смартфона и приложения для онлайн-знакомств такие как Tinder и Bumble. Усугубляет ситуацию то, что обе программы не поддерживают тёмный режим. Помимо них в список попали приложения Uber и Airbnb.

В завершении специалисты дополнительно отметили такие приложения, как BIGO LIVE, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon, Telegram, Grindr, Likke и Linkedin. Их результат тоже достаточно высок, но в список самых «прожорливых» они не попали.