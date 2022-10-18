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33 минуты назад

Названы самые энергозатратные приложения для смартфонов

Елена Прошина

Исследовательская компания pCloud назвала список из 10 мобильных приложений, которые потребляют больше всего заряда смартфона. Об этом сообщает 4PDA.

Названы самые энергозатратные приложения для смартфонов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В исследовании были рассмотрены сто самых популярных приложений из официальных магазинов. Для точности полученных данных их установили на разные смартфоны. В результате были выявлены два анти-рекорда – приложения Fitbit и Verizon, которые влияют на расход аккумулятора в равной степени.

Также в список попали пять мессенджеров – Facebook и Instagram (продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией в России), Snapchat, Skype и WhatsApp.

Отрицательно влияют на заряд смартфона и приложения для онлайн-знакомств такие как Tinder и Bumble. Усугубляет ситуацию то, что обе программы не поддерживают тёмный режим. Помимо них в список попали приложения Uber и Airbnb.

В завершении специалисты дополнительно отметили такие приложения, как BIGO LIVE, Zoom, YouTube, Booking.com, Amazon, Telegram, Grindr, Likke и Linkedin. Их результат тоже достаточно высок, но в список самых «прожорливых» они не попали.

Ранее были названы лучшие смартфоны по соотношению цены и качества.

Наука и техника,Amazon,Verizon,
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