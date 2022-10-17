Названы лучшие смартфоны по соотношению цены и качества

Портал Gizchina представил рейтинг из семи лучших смартфонов по соотношению цены и качества. В список вошли телефоны таких марок, как Samsung Galaxy, Poco, OnePlus, Redmi, Google, Asus и Oppo.

Фото: Samsung Samsung

На первом месте рейтинга оказался Samsung Galaxy M52 5G. По данным портала, смартфон обладает хорошей производительностью, программным обеспечением One UI и возможностью подключения к сети 5G.

За ним идет Poco F3. Смартфон имеет процессор Snapdragon 870, оперативную память до 8 ГБ и до 256 ГБ встроенной. Также телефон поддерживает подключение к 5G, Super AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, технологию охлаждения LiquidCool 1.0 Plus и звук Hi-Res Dolby Atmos.

Тройку лидеров по соотношению цены и качества замкнул OnePlus Nord CE 5G. Главными особенностями данного смартфона являются Full HD и AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц, оперативная память до 12 ГБ и до 256 встроенная, процессор Snapdragon 750G 5G и тройная камера с 64-мегапиксельным основным задним объективом.