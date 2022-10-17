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28 минут назад

Ученые в США создали особо опасный вариант COVID

Елена Прошина

Американские учёные создали вариант COVID, который вызвал у лабораторных мышей тяжёлую форму заболевания с летальностью в 80%. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Ученые в США создали особо опасный вариант COVID
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ученые из Бостона и Флориды выделили из штамма «омикрон» шиповидный белок и соединили его с изначальным вариантом коронавируса из Уханя. Поле этого они сравнили, как мыши справляются с этим гибридным вариантом. В результате случившийся мутации получился самый заразный вариант вируса из когда-либо существовавших. Восемь из десяти мышей, зараженных новым штаммом, умерли в лаборатории Бостонского университета.

Учёное сообщество встретило открытие с тревогой.

«Это должно быть полностью запрещено, это игра с огнем», – прокомментировал исследования профессор Шмуэль Шапира, являющийся ведущим учёным в правительстве Израиля.

Ранее ученые выяснили, что COVID-19 поражает клетки жировой ткани, вызывая ее воспаление.

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