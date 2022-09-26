Коронавирус может вызывать воспаление жировой ткани

Ученые выяснили, что COVID-19 поражает клетки жировой ткани, вызывая ее воспаление. Из-за этого у людей с избыточным весом инфекция может привести к нарушению работы сердца — органа, вокруг которого часто образуется избыточная жировая прослойка. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

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Избыточный вес негативно сказывается на здоровье, в первую очередь приводя к избыточной нагрузке на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Кроме того, пандемия COVID-19 показала, что люди с избыточным весом гораздо тяжелее переносят заболевание, а вероятность летального исхода у пациентов с ожирением возрастает в десять раз.

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Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что коронавирус поражает адипоциты — клетки жировой ткани, — что приводит к воспалению и может вызвать осложнения. Исследователи проанализировали образцы жировой ткани, взятые у 22 добровольцев с избыточным весом. Полученные адипоциты искусственно заразили коронавирусом. Эксперимент показал, что SARS-CoV-2 инфицирует клетки, размножается в них, после чего может выходить в межклеточное пространство и поражать соседние адипоциты, а также макрофаги — защитные клетки иммунной системы. Интересно, что, заражаясь, макрофаги не производят новые вирусные частицы, соответственно, не дают инфекции распространиться. Однако они начинают выделять вещества, вызывающие воспаление. Поскольку жировая ткань окружает сердце, кишечник, почки и поджелудочную железу, ее воспаление может отрицательно повлиять на работу этих органов.

«Инфицированная жировая ткань содержит именно те воспалительные химические вещества, которые присутствуют в крови пациентов с тяжелой формой COVID-19. Это позволяет предположить, что наличие большого количества инфицированной жировой ткани может способствовать более сильному воспалительному процессу», — рассказывает Кэтрин Блиш, профессор из Стэнфордского университета.