Эксперт назвал причины падения мобильного трафика в РФ

Падение мобильного траффика действительно произошло, причем оно касается трех операторов - "Мегафона"
, МТС
и Tele 2
. У "Билайна"
трафик во II квартале, напротив, вырос. Средний трафик составил 15 Гб на абонента. Эта информация есть в отчете компании за II квартал.
Думаю, что причина падения трафика очевидна: это либо блокировки сервисов, либо уход самих сервисов и добровольная блокировка для российских пользователей. Пример этого - Spotify. А, например, SoundCloud заблокирован не так давно, но до этого он и не пользовался популярностью. Кроме того, есть блокировки различных сайтов, других сервисов и так далее.
Если говорить про российские стриминговые сервисы, то, например, "Кинопоиск" от "Яндекса"
очень сильно вырос, подросла "Яндекс Музыка". То есть выгодоприобретателями становятся те сервисы, которые были в России, лишившись прямой конкуренции со стороны западных компаний, они начали показывать неплохие результаты.
Блокировки меняют структуру потребления контента. Например, если раньше у нас люди активно пользовались мобильным интернетом, загружая "игрушки" из AppStore или Play Store, то сейчас они этого не делают, потому что платные игры недоступны, а бесплатные зачастую неинтересны. То есть трафик там резко упал. Для AppStore альтернатив не существует, а для Play Store альтернативы есть. Там вырос трафик, но он не компенсирует вот это выпадание - люди привыкли получать контент в Play Store, контента нет, и они не ищут альтернатив, откладывая это на потом.
Фактически ушла большая прослойка - Spotify, Netflix
, другие стриминговые сервисы, плюс произошла блокировка ряда социальных сетей, например, экстремистского Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская - прим.ред.). Все вместе это привело к тому, что у нас впервые за долгие годы незначительно просел трафик. Но это локальное явление на уровне одного квартала - апрель-май-июнь. А дальше будет рост - мы передаем больше картинок, больше пользовательских видео в высоком разрешении и так далее. Кроме того, контент становится во все более высоком разрешении, за счет этого трафик растет.