Эксперт назвал причины падения мобильного трафика в РФ

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с "Рамблером" рассказал о факторах, повлиявших на снижение мобильного трафика в России во II квартале 2022 года. По словам специалиста, это произошло, в том числе, из-за ухода с отечественного рынка ряда западных сервисов. При этом эксперт отметил, что, лишившись прямой конкуренции со стороны западных компаний, некоторые российские сервисы увеличили свою аудиторию.