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1 час назад

Эксперт назвал причины падения мобильного трафика в РФ

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с "Рамблером" рассказал о факторах, повлиявших на снижение мобильного трафика в России во II квартале 2022 года. По словам специалиста, это произошло, в том числе, из-за ухода с отечественного рынка ряда западных сервисов. При этом эксперт отметил, что, лишившись прямой конкуренции со стороны западных компаний, некоторые российские сервисы увеличили свою аудиторию.

Падение мобильного траффика действительно произошло, причем оно касается трех операторов - "Мегафона", МТС и Tele 2. У "Билайна" трафик во II квартале, напротив, вырос. Средний трафик составил 15 Гб на абонента. Эта информация есть в отчете компании за II квартал.

Думаю, что причина падения трафика очевидна: это либо блокировки сервисов, либо уход самих сервисов и добровольная блокировка для российских пользователей. Пример этого - Spotify. А, например, SoundCloud заблокирован не так давно, но до этого он и не пользовался популярностью. Кроме того, есть блокировки различных сайтов, других сервисов и так далее.

Если говорить про российские стриминговые сервисы, то, например, "Кинопоиск" от "Яндекса" очень сильно вырос, подросла "Яндекс Музыка". То есть выгодоприобретателями становятся те сервисы, которые были в России, лишившись прямой конкуренции со стороны западных компаний, они начали показывать неплохие результаты.

Блокировки меняют структуру потребления контента. Например, если раньше у нас люди активно пользовались мобильным интернетом, загружая "игрушки" из AppStore или Play Store, то сейчас они этого не делают, потому что платные игры недоступны, а бесплатные зачастую неинтересны. То есть трафик там резко упал. Для AppStore альтернатив не существует, а для Play Store альтернативы есть. Там вырос трафик, но он не компенсирует вот это выпадание - люди привыкли получать контент в Play Store, контента нет, и они не ищут альтернатив, откладывая это на потом.

Фактически ушла большая прослойка - Spotify, Netflix, другие стриминговые сервисы, плюс произошла блокировка ряда социальных сетей, например, экстремистского Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская - прим.ред.). Все вместе это привело к тому, что у нас впервые за долгие годы незначительно просел трафик. Но это локальное явление на уровне одного квартала - апрель-май-июнь. А дальше будет рост - мы передаем больше картинок, больше пользовательских видео в высоком разрешении и так далее. Кроме того, контент становится во все более высоком разрешении, за счет этого трафик растет.
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group
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В России впервые в истории снизился мобильный трафик

Ранее "Известия" со ссылкой на данные Минцифры сообщили о первом в истории снижении мобильного интернет-трафика в России. Так, по итогам II квартала 2022 года россияне передали и приняли с мобильных устройств 8,35 млрд Гб по сравнению с 8,54 млрд Гб в I квартале.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Netflix,Яндекс,Вымпелком,Мегафон,Tele2,МТС,
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