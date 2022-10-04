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49 минут назад

"Известия": в России впервые в истории снизился мобильный интернет-трафик

Газета.Ruиещё 1

По итогам второго квартала 2022 года россияне передали и приняли с мобильных устройств 8,35 млрд Гб, однако в первом квартале этот показатель составлял 8,54 млрд Гб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минцифры.

В России впервые в истории снизился мобильный трафик
Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается, что до этого момента мобильный интернет-трафик рос постоянно, и не сбавлял этот темп ни в одном из кварталов. Журналисты газеты опросили мобильных операторов и снижение трафика подтвердили в «Мегафоне», Tele2 и МТС.

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что причина сокращения трафика связана с блокировкой ряда зарубежных интернет-ресурсов и социальных сетей, доступ к которым за нарушения был ограничен после начала специальной военной операции.

Вместе с тем в Минцифры отмечают, что трафик с заблокированных сервисов перераспределился между российскими приложениями и платформами.

«Внутрироссийский интернет-трафик значительно вырос и практически полностью заместил ушедшие с российского рынка сервисы. Также наблюдается рост трафика российских соцсетей», — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что россияне стали реже читать новости в интернете: трафик российских новостных порталов за полгода упал в 2,5 раза.

Наука и техника,Мегафон,Tele2,МТС,
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