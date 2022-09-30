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56 минут назад

Killnet анонсировала кибератаки на инфраструктуру НАТО

Елена Прошина

Хакерская группировка Killnet заявила, что планирует атаки на инфраструктуру НАТО. Об этом сообщает «Лента.ру».

Killnet анонсировала кибератаки на инфраструктуру НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Основатель хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, раскрыл план действий группировки после того, как к нему присоединился ряд других хакерских организаций.

«Да, 100 процентов! Мы уничтожим это дерьмо!», – ответил он на вопрос, планируют ли хакеры атаку на НАТО.

Он также добавил, что хакеры «не оставят братские регионы в беде». Впрочем, деталями готовящейся операции он делиться не стал.

«Это очень серьезный момент. Я не могу вам сейчас об этом говорить, чтобы не обезличивать наши планы по этому поводу (…) После месячной паузы в деятельности Killnet мы провели полную реструктуризацию и почистили наши ряды. Сейчас все будет иначе», – сказал KillMilk.

По его словам, количество хакеров, которые присоединились к Killnet, составляет примерно 150 человек. Теперь группировка намерена усовершенствовать направления деятельности.

«В данный момент мы развиваем новую структуру нашей деятельности. DDOS – это круто, но шифровать – это еще круче, поэтому мы делаем ставки в эту сторону. Также мы открываем новое направление "киберразведки". Цель – предотвращение терактов на территории Российской Федерации, также деанонимизация администраторов террористических и экстремистских каналов в Telegram», – рассказал он.

Ранее хакеры попытались вывести из строя российскую платёжную систему «Мир».

Наука и техника,НАТО,
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