Killnet анонсировала кибератаки на инфраструктуру НАТО

«Это очень серьезный момент. Я не могу вам сейчас об этом говорить, чтобы не обезличивать наши планы по этому поводу (…) После месячной паузы в деятельности Killnet мы провели полную реструктуризацию и почистили наши ряды. Сейчас все будет иначе», – сказал KillMilk.