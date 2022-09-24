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41 минуту назад

Хакеры попытались вывести из строя платёжную систему МИР

Ferra.ru

На российскую платёжную систему МИР и её оператора — Национальную систему платёжных карт — усилились DDoS-атаки, нацеленные на выведение из строя инфраструктуры обеспечения электронных платежей.

Хакеры попытались вывести из строя платёжную систему МИР
Фото: ferra.ruferra.ru

Атака длится с конца февраля, с момента объявления СВО, и заключается в генерировании трафика на системы при помощи браузеров или примитивных DDoS-инструментов. Для обычных пользователей это опасно остановкой возможности оплаты вплоть до нескольких часов, а для самой системы и бизнеса — выведением из строя терминалов.

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Атака инициирована украинскими IT-специалистами, действия которых координируют проукраинские активисты. По мнению одного из источников, риски достижения хакерами своих целей более чем реальны.

«В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определённого успеха в DDoS-атаках на платёжную систему "Мир", риски более чем реальны», — объяснил источник.

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