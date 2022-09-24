Хакеры попытались вывести из строя платёжную систему МИР

На российскую платёжную систему МИР и её оператора — Национальную систему платёжных карт — усилились DDoS-атаки, нацеленные на выведение из строя инфраструктуры обеспечения электронных платежей.
Атака длится с конца февраля, с момента объявления СВО, и заключается в генерировании трафика на системы при помощи браузеров или примитивных DDoS-инструментов. Для обычных пользователей это опасно остановкой возможности оплаты вплоть до нескольких часов, а для самой системы и бизнеса — выведением из строя терминалов.
Атака инициирована украинскими IT-специалистами, действия которых координируют проукраинские активисты. По мнению одного из источников, риски достижения хакерами своих целей более чем реальны.
«В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определённого успеха в DDoS-атаках на платёжную систему "Мир", риски более чем реальны», — объяснил источник.