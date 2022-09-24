Хакеры попытались вывести из строя платёжную систему МИР

На российскую платёжную систему МИР и её оператора — Национальную систему платёжных карт — усилились DDoS-атаки, нацеленные на выведение из строя инфраструктуры обеспечения электронных платежей.

Атака длится с конца февраля, с момента объявления СВО, и заключается в генерировании трафика на системы при помощи браузеров или примитивных DDoS-инструментов. Для обычных пользователей это опасно остановкой возможности оплаты вплоть до нескольких часов, а для самой системы и бизнеса — выведением из строя терминалов.