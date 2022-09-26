Все приложения холдинга VK исчезли из App Store

В агентстве отметили, что речь идет о «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ», Mail.ru и других. Все приложения недоступны для загрузки, пропали из раздела «покупки» и не находятся по поиску. Но уже скачанные платформы продолжают работать. В Google Play они также по-прежнему доступны. Причина их удаления неизвестна.