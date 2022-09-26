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47 минут назад

Все приложения холдинга VK исчезли из App Store

Елена Прошина

Из магазина приложений App Store исчезли все сервисы холдинга VK. Об этом сообщает «РИА Новости».

Все приложения холдинга VK исчезли из App Store
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В агентстве отметили, что речь идет о «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ», Mail.ru и других. Все приложения недоступны для загрузки, пропали из раздела «покупки» и не находятся по поиску. Но уже скачанные платформы продолжают работать. В Google Play они также по-прежнему доступны. Причина их удаления неизвестна.

При этом отмечается, что «Одноклассники» и мессенджер «Там-Там» пока остаются доступны для скачивания в App Store.

Ранее стало известно, что из магазина приложений исчезла социальная сеть «ВКонтакте».

Наука и техника,Mail.ru Group,Google,
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