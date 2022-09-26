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19 минут назад

Из App Store пропало приложение «Вконтакте»

Елена Прошина

Приложение социальной сети «Вконтакте» пропало из магазина приложений App Store. Об этом сообщает РИА «Новости».

Из App Store пропало приложение «Вконтакте»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что приложение недоступно для загрузки, пропало из раздела «покупки» и не находится по поиску. Однако уже скачанные приложения всё ещё работают. В Google Play приложение также по-прежнему доступно. Причина удаления пока не называется.

Ранее из App Store удалили картографический сервис 2ГИС. Пресс-служба сервиса подтвердила, что приложение удалили из AppStore. В компании уже ищут способ решения проблемы. При этом установленные приложения также продолжают работать, а сервис всё ещё доступен в магазине приложений для Android.

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