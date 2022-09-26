Из App Store пропало приложение «Вконтакте»

Приложение социальной сети «Вконтакте» пропало из магазина приложений App Store. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что приложение недоступно для загрузки, пропало из раздела «покупки» и не находится по поиску. Однако уже скачанные приложения всё ещё работают. В Google Play приложение также по-прежнему доступно. Причина удаления пока не называется.
Ранее из App Store удалили картографический сервис 2ГИС. Пресс-служба сервиса подтвердила, что приложение удалили из AppStore. В компании уже ищут способ решения проблемы. При этом установленные приложения также продолжают работать, а сервис всё ещё доступен в магазине приложений для Android.