Из App Store пропало приложение «Вконтакте»

Приложение социальной сети «Вконтакте» пропало из магазина приложений App Store. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Уточняется, что приложение недоступно для загрузки, пропало из раздела «покупки» и не находится по поиску. Однако уже скачанные приложения всё ещё работают. В Google Play приложение также по-прежнему доступно. Причина удаления пока не называется.