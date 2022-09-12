Приложение «Яндекса» сменило название

Приложение «Яндекса» на телефонах с операционной системой Android сменило название на «Яндекс Старт». Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что приложение работает «как браузер с настраиваемой стартовой страницей».
Также в компании сообщили, что создали новый сервис «Яндекс» с голосовым помощником Алисой. В нем на стартовой странице уже отсутствуют «Дзен» и «Новости».
Ранее стало известно, что «Яндекс» начал переадресовывать пользователей с yandex.ru на ya.ru при нажатии на логотип компании на портале. На новой странице пока находятся только иконки запроса с голосовым и фотопоиском, почты и личного кабинета пользователя.
Напомним, что 12 сентября VK и «Яндекс» объявили о закрытии сделки по обмену активами. В ее рамках компания приняла решение отказаться от новостного агрегатора и заявила о планах сделать ya.ru основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие свои сервисы.