«Яндекс» начал переадресовывать пользователей на новую страницу

Отметим, что переключение происходит после нажатия на логотип компании, но не на главной странице, а на той, которая открывается после совершения поиска.

При этом бывшая страница «Яндекса» все еще остается доступной. Пользователи могут зайти на нее, написать в строке поиска запрос и получить необходимый результат. Но при нажатии на логотип сервиса система теперь переадресовывает на новый поисковик компании — ya.ru. Страница имеет иконки запроса с голосовым и фотопоиском, почты и личного кабинета пользователя «Яндекс ID». Больше на ней пока ничего нет. Стоит отметить, что при вводе в строке поиска запроса результаты отображаются на старой странице yandex.ru.