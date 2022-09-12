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44 минуты назад

«Яндекс» начал переадресовывать пользователей на новую страницу

Елена Прошина

Поисковик «Яндекса» на yandex.ru теперь переадресует пользователей на новую страницу — ya.ru.

«Яндекс» начал переадресовывать пользователей на новую страницу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отметим, что переключение происходит после нажатия на логотип компании, но не на главной странице, а на той, которая открывается после совершения поиска.

При этом бывшая страница «Яндекса» все еще остается доступной. Пользователи могут зайти на нее, написать в строке поиска запрос и получить необходимый результат. Но при нажатии на логотип сервиса система теперь переадресовывает на новый поисковик компании — ya.ru. Страница имеет иконки запроса с голосовым и фотопоиском, почты и личного кабинета пользователя «Яндекс ID». Больше на ней пока ничего нет. Стоит отметить, что при вводе в строке поиска запроса результаты отображаются на старой странице yandex.ru.

Напомним, что накануне VK и «Яндекс» объявили о закрытии сделки по обмену активами: компания получила сервис доставки еды Delivery Club, а социальная сеть — платформы «Дзен» и «Новости». Соответственно, в рамках сделки «Яндекс» отказался от новостного агрегатора и собирается сделать ya.ru основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании.

Наука и техника,Яндекс,
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