"Роскосмос" прокомментировал инцидент с космонавтом Артемьевым

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что после инцидента с аккумулятором скафандра российский космонавт Олег Артемьев успешно вернулся в шлюзовой отсек. Об этом сообщает ТАСС.

«Российский космонавт Олег Артемьев в связи с возникшей аномалией в работе аккумуляторной батареи в скафандре вернулся в шлюзовой отсек и подключился к фалу для обеспечения электропитания скафандра», – заявили в госкорпорации.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что здоровью Артемьева ничего не угрожает и возникшая ситуация находится под контролем Центра управления полетами (ЦУП) .

Ранее российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос с борта МКС, чтобы продолжить подготовку манипулятора ERA к работе. Но у Артемьева случилось ЧП – неполадки в работе аккумулятора, которые могли привести к отключению насоса, вентилятора и средств связи. В ЦУП приняли решение досрочно прервать выход в открытый космос, а космонавту приказали как можно быстрее вернуться на борт МКС.