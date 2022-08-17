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34 минуты назад

"Роскосмос" прокомментировал инцидент с космонавтом Артемьевым

Елена Прошина

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что после инцидента с аккумулятором скафандра российский космонавт Олег Артемьев успешно вернулся в шлюзовой отсек. Об этом сообщает ТАСС.

"Роскосмос" прокомментировал инцидент с космонавтом Артемьевым
Фото: ТАССТАСС

«Российский космонавт Олег Артемьев в связи с возникшей аномалией в работе аккумуляторной батареи в скафандре вернулся в шлюзовой отсек и подключился к фалу для обеспечения электропитания скафандра», – заявили в госкорпорации.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что здоровью Артемьева ничего не угрожает и возникшая ситуация находится под контролем Центра управления полетами (ЦУП).

Во время выхода Артемьева в открытый космос произошло ЧП

Ранее российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос с борта МКС, чтобы продолжить подготовку манипулятора ERA к работе. Но у Артемьева случилось ЧП – неполадки в работе аккумулятора, которые могли привести к отключению насоса, вентилятора и средств связи. В ЦУП приняли решение досрочно прервать выход в открытый космос, а космонавту приказали как можно быстрее вернуться на борт МКС.

Наука и техника,Олег Артемьев,Денис Матвеев,ЦУП,Роскосмос,
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