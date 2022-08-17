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1 час назад

Космонавт Артемьев досрочно завершил выход в открытый космос

Елена Прошина

Российский космонавт Олег Артемьев в срочном порядке прерывает выход в открытый космос. Уточняется, что у него возникли проблемы с аккумулятором, из-за чего может пропасть связь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время выхода Артемьева в открытый космос произошло ЧП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос с борта МКС, чтобы продолжить подготовку манипулятора ERA к работе. Но операторы Центра управления полётами (ЦУП) заметили неполадки в работе аккумулятора Артемьева, после чего ему приказано немедленно уходить в люк и стыковаться к станции.

«Олег, это очень низкое напряжение, тебе надо точно возвращаться. Потому аккумулятор если совсем сядет, это не только насос и вентилятор, может связь пропасть. А без связи никак нельзя», – сообщили Артемьеву наземные специалисты ЦУП.

Они также уточнили, что если аккумулятор окончательно разрядится, то «вентилятор остановится и инжектор, но светильники американские будут работать».

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Олег Артемьев выходит в открытый космос уже не в первый раз. С конца апреля он и Денис Матвеев работает с манипулятором МКС ERA.

Наука и техника,Олег Артемьев,Денис Матвеев,ЦУП,
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