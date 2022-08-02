Человечество ждет «климатический эндшпиль»

Человечеству грозит климатический «конец» в ближайшее десятилетие, если оно не начнет уделять изменению климата достаточно внимания сегодня. К такому выводу пришла группа ученых из США, Германии и Китая. Их исследование опубликовано в издании американской академии наук.

Фото: NASA NASA

По мнению ученых, при самом худшем сценарии изменения климата человечество ждет вымирание. Согласно их данным, за последние 30 лет в мире значительно увеличились выбросы парниковых газов — к концу века из-за них средняя температура на планете может вырасти на 2,1-3,9 градуса.

"Существует достаточно доказательств того, что изменение климата может стать катастрофическим. Мы могли бы войти в такие "эндшпили" даже при скромных уровнях потепления", — заключили авторы исследования.

Ученые считают, что к 2070 году области с экстремальной жарой, превышающей 29 градусов, могут затронут два миллиарда человек, две ядерные державы и семь лабораторий строгого режима с опасными патогенами, что впоследствии способно привести к катастрофическим последствиям, отметили авторы исследования.