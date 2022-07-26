Эксперт оценил выход России из проекта МКС после 2024 года

Решение о выходе России из проекта МКС было принято не сегодня. О том, что нам необходимо уходить с МКС Юрий Борисов, занимавший тогда пост вице-премьера, говорил год назад. Это предложение тогда поддержали в "Роскосмосе". А сейчас это просто прозвучало в очередной раз.



О новой российской орбитальной станции



После 2024 годы мы действительно уходим из проекта МКС, заканчиваем очередной этап развития нашей космонавтики, этап международного сотрудничества. В дальнейшем мы будем переходить на собственную служебную орбитальную станцию.



Новая орбитальная станция будет целиком состоять из наших модулей, они будут создаваться в нашей стране. Там предполагается один базовый модуль, он же служебный, а также два постоянных модуля, пристыкованных к станции. Возможно, еще будут свободнолетающие модули, которые будут периодически стыковаться к станции. Это проект получил названия Российская национальная орбитальная служебная станция, РОСС. Эскизное проектирование уже ведется, оно должно завершиться в этом году. Станция будет посещаемой, то есть она не предполагает наличия постоянного экипажа. Вероятнее всего, она будет с другим наклонением орбиты, нежели МКС и советские орбитальные станции "Салют" и "Мир".



О потерях других участников проекта МКС из-за выхода России



Особых потерь не будет, потому что сейчас другие участники МКС обладают всеми теми возможностями, которые раньше могла предоставить исключительно Россия. Был период, когда все экипажи на МКС доставлялись российскими пилотируемыми космическими кораблями. Сейчас в США уже созданы космические корабли Dragon и Starliner, они тоже могут обеспечить доставку экипажей. Грузы доставляются кораблями Dragon и Cygnus. Так что говорить о том, что наши партеры так уж много потеряют, нельзя. Но надо сказать, что международное сотрудничество в космосе само по себе очень эффективно, проект МКС это продемонстрировал очень ярко. И, конечно, когда несколько стран реализуют какой-то масштабный проект - это выгоднее и в финансовом плане, и в интеллектуальном плане, и в техническом плане. Но надо учитывать, что все эти вещи происходят в непростое время, когда на Земле не все благополучно. Поэтому все что-то потеряют.



Александр Железняков Эксперт космической отрасли, историк космонавтики