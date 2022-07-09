Рогозин заявил об отказе разговаривать с главой НАСА

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что диалог с американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) может быть возобновлен только при условии снятия санкций. Об этом пишет РБК.

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Дмитрий Рогозин рассказал, что в пятницу, 8 июля, что ему позвонил глава НАСА Билл Нельсон. Он намеревался обсудить с гендиректором вопросы дальнейшего взаимодействия в области космоса.

Чиновник подчеркнул, что не стал общаться со своим коллегой, так как якобы «говорить не о чем на самом деле». По мнению Рогозина, для того, чтобы диалог возобновился, американской стороне следует снять санкции с российской корпорации.

Глава «Роскосмоса» напомнил, что после начала спецоперации на Украине под рестрикции попали многочисленные предприятия организации, в том числе и те, которые занимаются обеспечением деятельности российского сегмента МКС.