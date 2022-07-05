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13 минут назад

Рогозин назвал самое безопасное место на Земле

Илья Родин

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в своем Telegram-канале, что «самое безопасное» место на планете Земля находится в Красноярском крае. Он обосновал это тем, что в регионе производится сборка современных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Рогозин назвал самое безопасное место на Земле
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что сборка российских МБР осуществляется на входящем в «Роскосмос» Красноярском машиностроительном заводе (Красмаш).

Дмитрий Рогозин задал своим читателям вопрос о том, знают ли они, где находится самое защищенное место на планете. И сам ответил на него. Он рассказал, что оно, по его мнению, располагается на территории предприятия Красмаш.

Глава корпорации подчеркнул, что вместе с коллегами стоит «под покровами грозного «Сармата», с огромной любовью и уважением созданного нашими военными заводами и собранного на «Красмаше» для продолжения его летно-конструкторских испытаний».

5 июля Рогозин отправился в Красноярский край с инспекцией. Ему необходимо проконтролировать процесс изготовления МБР «Сармат», пишет издание News.ru.

Перед поездкой глава «Роскосмоса» рассказал журналистам, что Красмаш - один из самых современных заводов организации. Его деятельность направлена «на благо Родины».

Дмитрий Рогозин сообщил ранее, что американские стратегические ракеты значительно хуже российских. Их параметры ниже не только соответствующих характеристик «Сармата», но и вооружений предшествующих поколений.

Общество,Дмитрий Рогозин,Красноярский машиностроительный завод,Роскосмос,
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