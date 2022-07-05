Рогозин назвал самое безопасное место на Земле

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в своем Telegram-канале, что «самое безопасное» место на планете Земля находится в Красноярском крае. Он обосновал это тем, что в регионе производится сборка современных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

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Отмечается, что сборка российских МБР осуществляется на входящем в «Роскосмос» Красноярском машиностроительном заводе (Красмаш).

Дмитрий Рогозин задал своим читателям вопрос о том, знают ли они, где находится самое защищенное место на планете. И сам ответил на него. Он рассказал, что оно, по его мнению, располагается на территории предприятия Красмаш.

Глава корпорации подчеркнул, что вместе с коллегами стоит «под покровами грозного «Сармата», с огромной любовью и уважением созданного нашими военными заводами и собранного на «Красмаше» для продолжения его летно-конструкторских испытаний».

5 июля Рогозин отправился в Красноярский край с инспекцией. Ему необходимо проконтролировать процесс изготовления МБР «Сармат», пишет издание News.ru.

Перед поездкой глава «Роскосмоса» рассказал журналистам, что Красмаш - один из самых современных заводов организации. Его деятельность направлена «на благо Родины».