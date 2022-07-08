Надо понимать, что есть фейковые аккаунты и есть бот-аккаунты. Фейковый аккаунт просто заведен на "левого" человека. То есть, условно, я представляюсь вами, веду от вашего имени что-то, о чем вы не знаете. А аккаунт бота, это когда роботизированные системы ведут аккаунт, делают публикации, совершают "набеги" на ответы других твитов и так далее. И это как раз одна из причин, по которой к Twitter есть большое количество претензий.



Twitter один раз уже чистил свою платформу от таких фейковых и бот-аккаунтов. Они вырезали очень большую аудиторию, чуть ли не треть. Эта история была несколько лет назад. Тогда в Twitter сказали, что и дальше продолжат эту борьбу. Но, по всей видимости, там поняли, что если они сейчас вновь почистят свою платформу, то в общем и целом аудитории у них не станет. Скорее всего, Маск, который пришел покупать Twitter, проведя соответствующий анализ, обнаружит довольно большое число фейковых и бот-аккаунтов. Из-за этого покупать Twitter по текущей цене ему не очень интересно. Текущая цена здесь ключевой параметр, потому что никто не хочет покупать ботоферму, все хотят покупать живую и активную аудиторию.



Наверное, сейчас Маск все проанализирует и будет пытаться сбить цену, что логично. Он скажет: "Мы видим, что у вас на платформе определенный процент ботов. Это означает, что стоимость вашей площадки соизмеримо уменьшается на такую-то сумму". А дальше он снизит цену. Если владельцы Twitter будут с этой оценкой не согласны, то они не захотят снижать цену. По предыдущему скандалу мы помним, что Маск подписывал NDA (англ. non-disclosure agreement – соглашение о неразглашении), и без нарушения данного соглашения он озвучить этот процент фейковых и бот-аккаунтов в Twitter не сможет. Тем не менее в ходе переговорного процесса с текущими владельцами Twitter эти данные, наверное, представят... Сейчас идет вот такой торг.



Прогноз по итогу сделки давать сложно. Многое будет зависеть от того, насколько принципиальной окажется позиция обеих сторон - Маска и текущих акционеров Twitter. Если Маск скажет, что он как инвестор уйдет, то это может сильно отразиться на Twitter с точки зрения репутации и так далее. Думаю, каждая из сторон заинтересована в том, чтобы сделка была совершена. Это вопрос торгов. Полагаю, каждой из сторон придется "подвинуться", сделать один-два шага навстречу друг другу, чтобы в какой то момент сойтись... Но любые торги могут закончится как удачей, так и провалом.





Пока не очень понятно, как именно возможный срыв переговоров может отразиться на Twitter. Очевидно, что желание Маска купить Twitter наделало много шума. Естественно, текущие инвесторы будут сильно разочарованы сложившейся ситуацией (срывом сделки), в какой-то момент времени акции Twitter могут упасть. Инвесторы ожидали, что Маск купит платформу, из-за этого ее акции дорожали. А если Маск выйдет из сделки, они начнут "сливать" акции Twitter. Держать их по низким ценам нет смысла. Соответственно, как только все будут "сливать" акции, их стоимость будет падать. Это может негативно сказаться на капитализации компании.

Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)