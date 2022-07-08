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30 минут назад

Покупка Twitter Илоном Маском оказалась под «серьезной угрозой»

Lenta.ru

Сделка американского бизнесмена Илона Маска о покупке компании Twitter столкнулась с «серьезной угрозой» после того, как он понял невозможность установить число фальшивых пользователей социальной сети. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на три источника, близких к переговорам.

Покупка Twitter Илоном Маском оказалась под «серьезной угрозой»
Фото: ТАССТАСС

Маск предложил 44 миллиарда долларов за покупку Twitter и попросил проверить информацию компании о том, что количество «фейковых» не превышает пяти процентов. После этой процедуры сделка оказалась под «серьезной угрозой».

«Команда Маска заключила, что данные Twitter о спамовых аккаунтах не поддаются верификации... (и) прекратила участие в некоторых обсуждениях о привлечении финансирования 44-миллиардной сделки», — подчеркивается в материале.

Близкие к Маску люди говорят, что коммерческие перспективы покупки Twitter оценить невозможно. По их мнению, компания недостаточно качественно подготовилась к сотрудничеству.

Один из источников газеты предположил, что в ближайшее время команда Маска «сменит курс», но не уточнил, что в чем будут заключаться новые действия. Выход бизнесмена из сделки повлечет за собой серьезные юридические разбирательства, заключила Washington Post.

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