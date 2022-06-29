Как скачать WhatsApp на ПК после блокировки в России

Со вчерашнего дня российские пользователи Интернета все чаще сообщают о том, что приложение WhatsApp для ПК больше нельзя скачать с официального сайта программы. Разработчики пока никак не прокомментировали ситуацию, но, возможно, проблемы возникли из-за ввода новых региональных ограничений. Рассказываем, как теперь пользоваться WhatsApp на компьютере и где все еще можно загрузить приложение.
Несмотря на сообщения о том, что официальный сайт WhatsApp не позволяет российским пользователям скачать дистрибутив приложения, на практике региональные ограничения практически ни на что не влияют. Просто теперь для загрузки программы необходимо воспользоваться любым VPN-сервисом, который перенаправит ваш интернет-трафик через зарубежный сервер — например, какой-нибудь европейский. Установщик приложения небольшой, так что даже на низкой скорости загрузка на займет много времени.
Конечно, если вы категорически не хотите пользоваться VPN, дистрибутив WhatsApp можно найти и на сторонних площадках — так как программа распространяется бесплатно, это не будет актом пиратства. В Сети существует множество сайтов, посвященных распространению различного софта: там вы гарантированно найдете установщик мессенджера. Но, как обычно, при загрузке на неизвестных платформах следует проявить осторожность, чтобы ненароком не подцепить вредоносные файлы.
Также на всякий случай напомним, что веб-версия WhatsApp работает на ПК без каких-либо проблем. Если вы не хотите лишний раз рисковать, просто воспользуйтесь этим вариантом мессенджера.
Опять же, вопреки всяческим ограничениям, процедура осталась прежней. Вам нужно скачать файл-установщик, запустить его и войти в аккаунт при помощи WhatsApp на смартфоне, просканировав QR-код — последний шаг также актуален и для веб-версии мессенджера. Так или иначе, ранее мы написали подробную инструкцию о том, как скачать и поставить приложение на компьютер. Найти руководство можно по этой ссылке.