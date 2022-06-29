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53 минуты назад

Как скачать WhatsApp на ПК после блокировки в России

Мария Иванова

Со вчерашнего дня российские пользователи Интернета все чаще сообщают о том, что приложение WhatsApp для ПК больше нельзя скачать с официального сайта программы. Разработчики пока никак не прокомментировали ситуацию, но, возможно, проблемы возникли из-за ввода новых региональных ограничений. Рассказываем, как теперь пользоваться WhatsApp на компьютере и где все еще можно загрузить приложение.

Как скачать WhatsApp на ПК после блокировки в России
Фото: ТАССТАСС

Где скачать WhatsApp после блокировки

Несмотря на сообщения о том, что официальный сайт WhatsApp не позволяет российским пользователям скачать дистрибутив приложения, на практике региональные ограничения практически ни на что не влияют. Просто теперь для загрузки программы необходимо воспользоваться любым VPN-сервисом, который перенаправит ваш интернет-трафик через зарубежный сервер — например, какой-нибудь европейский. Установщик приложения небольшой, так что даже на низкой скорости загрузка на займет много времени.

Конечно, если вы категорически не хотите пользоваться VPN, дистрибутив WhatsApp можно найти и на сторонних площадках — так как программа распространяется бесплатно, это не будет актом пиратства. В Сети существует множество сайтов, посвященных распространению различного софта: там вы гарантированно найдете установщик мессенджера. Но, как обычно, при загрузке на неизвестных платформах следует проявить осторожность, чтобы ненароком не подцепить вредоносные файлы.

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Также на всякий случай напомним, что веб-версия WhatsApp работает на ПК без каких-либо проблем. Если вы не хотите лишний раз рисковать, просто воспользуйтесь этим вариантом мессенджера.

Как установить WhatsApp после блокировки

Опять же, вопреки всяческим ограничениям, процедура осталась прежней. Вам нужно скачать файл-установщик, запустить его и войти в аккаунт при помощи WhatsApp на смартфоне, просканировав QR-код — последний шаг также актуален и для веб-версии мессенджера. Так или иначе, ранее мы написали подробную инструкцию о том, как скачать и поставить приложение на компьютер. Найти руководство можно по этой ссылке.

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