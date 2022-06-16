Как установить WhatsApp на компьютер: инструкция для Windows

Популярным мессенджером WhatsApp обычно пользуются на смартфонах, однако при необходимости его также можно без проблем запустить на персональном компьютере. Для этого понадобится либо скачать приложение, либо зайти на специальную страницу в браузере, но без смартфона все равно не обойтись. Мы подготовили краткую инструкцию для обоих вариантов.