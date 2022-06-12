Домен нового "Макдоналдса" выставили на продажу за 300 млн рублей

В сети выставили на продажу доменное имя vkusno-i-tochka.ru, которое совпадает с названием сети ресторанов «Вкусно и точка», открывшейся на базе ушедшего из России «Макдоналдса». Стоимость размещенного на сайте магазина доменов Ru-Сenter лота составила 298,7 млн руб. Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что домен был зарегистрирован 10 июня, за два дня до того, как стало известно название новых ресторанов.

В настоящее время по адресу vkusno-i-tochka.ru находится сайт с опубликованными в разное время кулинарными рецептами. В частности, на портале размещены материалы за март и апрель.

Технический директор хостинг-провайдера и регистратора доменных имен REG.RU Илья Лисс заявил, что домен сам по себе «не имеет высокой ценности», но конкретно этот адрес может представлять «интерес для определенного покупателя». Он отметил при этом, что вполне можно использовать домен в зоне.рф, а не.ru.