Посетитель потребовал вернуть в меню «Биг Мак» в обновленном «Макдоналдсе»

Сегодня под брендом «Вкусно - и точка» в Москве открылись рестораны сети «Макдоналдс». В меню были внесены изменения, в частности, из него убрали «Биг Мак» и мороженое Макфлури. Отмена любимого блюда вызвала разочарование посетителя открывшегося на Пушкинской площади флагманского заведения. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Daily Storm.

Отмечается, что на открытии нового ресторана гендиректор компании MсDonald's в РФ Олег Пароев сообщил журналистам, что в новом меню отсутствуют «Биг Мак» и мороженое Макфлури из-за ассоциации с прежним брендом.

После официальной части в ресторан зашли первые посетители. Один из них принес с собой плакат с надписью «Верните Биг Мак». Через некоторое время охрана вывела молодого мужчину на улицу.