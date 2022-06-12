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41 минуту назад

Посетитель потребовал вернуть в меню «Биг Мак» в обновленном «Макдоналдсе»

Илья Родин

Сегодня под брендом «Вкусно - и точка» в Москве открылись рестораны сети «Макдоналдс». В меню были внесены изменения, в частности, из него убрали «Биг Мак» и мороженое Макфлури. Отмена любимого блюда вызвала разочарование посетителя открывшегося на Пушкинской площади флагманского заведения. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Daily Storm.

Отмечается, что на открытии нового ресторана гендиректор компании MсDonald's в РФ Олег Пароев сообщил журналистам, что в новом меню отсутствуют «Биг Мак» и мороженое Макфлури из-за ассоциации с прежним брендом.

Преемник MсDonald's определился с вопросом алкоголя в меню

После официальной части в ресторан зашли первые посетители. Один из них принес с собой плакат с надписью «Верните Биг Мак». Через некоторое время охрана вывела молодого мужчину на улицу.

Ранее сообщалось, что новый владелец планирует внести существенные изменения в меню сети. В нем не будет алкоголя. Кроме того, вкус блюд будет зависеть от региона, в котором их будут подавать.

Общество,Видео,McDonald's,
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