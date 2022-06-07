Интернет сегодня можно сравнить с путями сообщений, с любыми дорогами, например, автомобильными. И Россия имеет соединения своих дорог, которые плавно втекают в дороги соседних стран, такие дороги есть практически в каждую страну. Если начать закрывать какие-то дороги, то останутся возможности дойти до этих стран через соседние государства, потому что они свои дороги не закрывали.





Самые большие, самые толстые пропускные кабели у нас шли через Европу. И сейчас эта история по защите России от отключения от глобального интернета в целом понятна. Потому что непредсказуемость наших западных коллег налицо, они ведут себя очень странно, из разряда "отморозим уши назло бабушке". Ожидать от них можно чего угодно. И в этой связи отключение России от интернета со стороны Европы уже не кажется таким невозможным.



До этого считали, что отключение России от SWIFT невозможно, но в целом об этом давно говорили. Россия успела подготовиться и сделать свои системы, которые позволяют, во-первых, обмениваться банковской информацией внутри страны, во-вторых, уже пытаемся сделать соответствующие подключения с турецкими баками. В случае с интернетом будет такая же история. Даже если нас отключат от какого-то европейского интернета, то интернет пойдет через другие страны.



Чтобы Россию отключили от интернета, необходим одновременный сговор всех стран мира, чего не приходится ожидать. Если хоть какая-то дорога с какой-то страной останется доступной, то мы по ней сможем попасть в весь остальной мир. Это то, что сейчас происходит, например, когда европейские государства не хотят пускать российских граждан, поэтому российские граждане летают в Европу не напрямую, а облетными путями. То же самое будет с интернетом.



Здесь каких-то существенных рисков нет. Да, возможно, будет неприятно, и операторам связи придется менять маршрутизацию трафика, чтобы интернет нормально ходил. Потому что сегодня интернет настроен таким образом, чтобы маршрутизация трафика ходила по оптимальным путям. Что это означает? Например, когда вы пытаетесь из Москвы зайти на сайт, который физически находится в Санкт-Петербурге, надо сделать так, чтобы этот сигнал не выходил сначала во Франкфурт, а потом возвращался в Санкт-Петербург, чтобы он не делал такую петлю, а шел по прямой, чтобы пути маршрутизации были оптимальными. И если у нас не будет возможности сделать маршрутизацию с европейскими государствами, то, соответственно, будем делать это через Азию.



Тут надо понимать, что в случае с интернетом история будет прямо такой же, как и с путями сообщения. Нашим европейским коллегам (в случае отключения РФ от европейских точек обмена - прим. ред.) точно так же придется менять маршрутизацию для большого количества своих процессов, им точно также нужно будет выбирать другие пути прохождения интернета. Россия является большой страной, через которую проложены определенные кабели. И если против нас те или иные страны введут "интернет-эмбарго", то в этом смысле они тоже пострадают не меньше, чем мы. При этом в Европе интернет не дешевый, в России он в разы дешевле. Следовательно, местные операторы связи, понимая, что у них будут определенные сложности, в очередной раз поднимут цены. В Европе поднимают цены на все: топливо, электричество, газ. Поднимут и на интернет. Надо ли им это? Думаю, нет. Но если они пойдут на принципиальные шаги, то они в очередной раз выстрелят себе в колено.



В России уже проводились учения по отключению страны от глобального интернета, такие варианты рассматривались. Возможные маршруты продумали уже тогда. Вероятно, их уже "довели до ума", чтобы пропускная способность была такой, как надо.

Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)