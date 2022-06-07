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1 час назад

Шадаев: если Россию отключат от европейских точек обмена, перенаправим траффик через Азию

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что если Россию отключат от европейских точек обмена, интернет-траффик будет перенаправлен через Азию, сообщает ТАСС.

В Минцифры объяснили, что будет с интернетом, если в Европе отключат доступ
Фото: Газета.руГазета.ру

«У нас есть план «Б»: через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию. У «Ростелекома» как у главного магистрального оператора такой план есть», — пояснил Шадаев.

Он напомнил, что российских провайдеров ранее уже отключали от европейских сетей, в связи с чем и был разработан план перехода на азиатский интернет-траффик.

Ранее в Крыму заявили, что Херсонская и Запорожская области перешли на российский интернет и связь.

В Херсонской области в результате обстрелов ВСУ произошла масштабная авария на магистральной сети. В результате этого основные узлы связи были разрушены, а также произошло глобальное отключение мобильных операторов.

Наука и техника,Максут Шадаев,
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