В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
29 минут назад

В WhatsApp решили усложнить авторизацию пользователей

Илья Родин

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp продолжают вносить изменения в систему безопасности. В частности, они планируют усложнить авторизацию путем добавления дополнительных СМС-подтверждений. Об этом пишет портал WABetaInfo.

В WhatsApp решили усложнить авторизацию пользователей
Фото: ReutersReuters

Издание уточняет, что функция будет работать следующим образом. Когда пользователь совершит попытку активировать свой профиль на новом гаджете, ему придут два СМС с с проверочным шестизначным кодом. Между первым и вторым сообщениями будет пауза, длительность которой пока не раскрывается.

В WhatsApp появится долгожданная функция

Отмечается, что в настоящее время новая функция находится в стадии разработки и доступна только бета-тестерам. После того, как она будет введена в действие, аккаунты будут защищены от злоумышленников более надежно.

Ранее сообщалось, что в мессенджере появится возможность просмотра новых статусов непосредственно в списке чатов.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители