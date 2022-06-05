В WhatsApp решили усложнить авторизацию пользователей

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp продолжают вносить изменения в систему безопасности. В частности, они планируют усложнить авторизацию путем добавления дополнительных СМС-подтверждений. Об этом пишет портал WABetaInfo.

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Издание уточняет, что функция будет работать следующим образом. Когда пользователь совершит попытку активировать свой профиль на новом гаджете, ему придут два СМС с с проверочным шестизначным кодом. Между первым и вторым сообщениями будет пауза, длительность которой пока не раскрывается.

Отмечается, что в настоящее время новая функция находится в стадии разработки и доступна только бета-тестерам. После того, как она будет введена в действие, аккаунты будут защищены от злоумышленников более надежно.