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10 минут назад

Разработчики анонсировали новую функцию WhatsApp

Майк Габриелян

В WhatsApp появится новая функция. Разработчики мессенджера готовят возможность просмотра статусов непосредственно в списке чатов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Статусы WhatsApp представляют собой аналог историй, доступных в других соцсетях.

Если один из контактов опубликует статус, его можно будет увидеть в списке чатов или при поиске контакта. Если нажать на фото профиля контакта, будет открыт его статус.

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp с 1 апреля

Просмотр статусов из списка чатов обещают сделать доступным в обновлениях мессенджера на Android и iOS. Дата выхода обновления с новой функцией пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что WhatsApp прекращает поддержку на некоторых операционных системах.

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