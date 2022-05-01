В WhatsApp появится новая функция. Разработчики мессенджера готовят возможность просмотра статусов непосредственно в списке чатов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Статусы WhatsApp представляют собой аналог историй, доступных в других соцсетях.

Если один из контактов опубликует статус, его можно будет увидеть в списке чатов или при поиске контакта. Если нажать на фото профиля контакта, будет открыт его статус.

Просмотр статусов из списка чатов обещают сделать доступным в обновлениях мессенджера на Android и iOS. Дата выхода обновления с новой функцией пока неизвестна.