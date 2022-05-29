Рогозин высмеял заявление главы Еврокомиссии

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале иронично прокомментировал заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз вынужден закупать российскую нефть, «чтобы [президент РФ Владимир] Путин не заработал ещё больше».

«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше», - предположил Дмитрий Рогозин.

Урсула фон дер Ляйен выступила против немедленного эмбарго на российскую нефть. Она подчеркнула, что если Брюссель в ближайшее время введет запрет на черное золото из РФ, то президент России сможет направить на международный рынок те ресурсы, которые не будут поставлены в ЕС, и получит за них существенно большие денежные средства, напоминает «Лента.ру».