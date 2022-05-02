Рогозин сравнил голову Киркорова с мячом из «Изгоя»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высмеял сценические образы поп-исполнителя Филиппа Киркорова. В своем Telegram-канале он сравнил прическу певца с изображением на футбольном мяче из фильма «Изгой» Роберта Земекиса.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Для наших деятелей искусств Америка часто являлась источником вдохновения для выбора сценического образа», — добавил Рогозин.

Причиной для высмеивания стало видео, на котором Киркоров заступается за пародиста Максима Галкина после того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о сексуальной ориентации артиста.

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Напомним, Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль в марте. Отъезд супругов связали и с резкими высказываниями Галкина, который выступил с критикой спецоперации РФ на Украине.