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12 минут назад

Рогозин: российские космонавты не будут летать на Boeing Starliner

Майк Габриелян

Российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если удастся договориться с NASA о перекрестных полетах. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Рогозин: российские космонавты не будут летать на Boeing Starliner
Фото: NASA/Cory HustonNASA/Cory Huston

Он отметил, что на американском корабле во время первого полета произошла авария, а во второй раз он «вообще не смог летать».

«Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», - сказал Рогозин в интервью каналу «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

По его словам, инициатива о перекрестных полетах исходит от NASA, так как американцы не хотят «терять навыки полета на российских кораблях». При этом космические аппараты РФ давно доказали свою безопасность, а на кораблях США «случаются большие неприятности». Например, отказ канализационной системы, систем жизнеобеспечения.

«Это не шутки, если эти отказы будут продолжаться, нам сложно пока принимать решение о перекрестном полете, отправлять нашу девушку на их корабль», - добавил Рогозин.

Ранее планировалось, что Анна Кикина - единственная женщина в российском отряде космонавтов - первой отправится на МКС на корабле Crew Dragon.

Наука и техника,Анна Кикина,Дмитрий Рогозин,Boeing,Роскосмос,NASA,
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