Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказался о перспективах перекрестных полетов на МКС и заявил, что ситуация серьезно изменилась с 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы «Роскосмоса» телеканалу «Москва 24»

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«Мы это обсуждали в прошлом году. В этом году ситуация кардинально поменялась. <...> Поэтому некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно сейчас принимать решение об этих перекрестных полетах», — приводит слова Рогозина информационное агентство.

Глава «Роскосмоса» пояснил, что решение отчасти обусловлено «совершенно безумной реакцией американцев и других стран, которые являются партнерами по МКС», на спецоперацию РФ на Украине.