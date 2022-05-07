Рогозин временно изменил логотоп «Роскосмоса»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что компания временно сменит логотип на красную звезду в память о павших в Великой Отечественной войне, а также в целях поддержки российских Вооруженных сил. Он подчеркнул, что прежняя символика «не соответствует духу времени». Об этом пишет ТАСС.
«Мы считаем, что красная звезда - это символ той борьбы, которую вел наш советский народ, это красная звезда, которая была на Знамени Победы, и она должна быть на шевронах Роскосмоса. Мы перешли оперативно на эту красную звезду. Понятно, что Роскосмос и так занимается звездами, но именно красная звезда сегодня должна быть главным, что ведет нас в бой», - отметил Рогозин.
Он полагает, что прежняя символика перестала «работать».
«Мы приняли решение, что прежняя символика, которую мы раньше использовали в Роскосмосе, и которая напоминает в том числе символику, которой пользуются и другие космические агентства мира, она уже не работает, она не соответствует тому духу, который сегодня должен отвечать этим вызовам, брошенным нашей стране», - подчеркнул глава корпорации.
Дмитрий Рогозин ранее высмеял сценические образы популярного певца Филиппа Киркорова. Он сравнил его прическу с изображением на футбольном мяче из фильма «Изгой» Роберта Земекиса.