Китай приступил к новому этапу исследования Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) в текущем году приступает к четвертому этапу программы по исследованию Луны. Об этом в воскресенье заявил заместитель главы CNSA У Яньхуа.
"В текущем году официально начинается четвертый этап проведения инженерно-исследовательских работ по исследованию Луны", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.
Как уточнил У Яньхуа, КНР вскоре отправит к естественному спутнику Земли автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". В ходе предстоящих миссий планируется испытать ключевые технологии и приступить к строительству Международной научной лунной станции (МНЛС).
"Космический зонд "Чанъэ-6" будет направлен на обратную сторону Луны для сбора образцов. Сейчас обсуждается вопрос формирования группировки телекоммуникационных и навигационных лунных спутников", - добавил он.
В ноябре 2017 года Роскосмос и CNSA подписали программу сотрудничества на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов, посвященных изучению Луны и дальнего космоса, космической науке и связанным с ней технологиям, спутникам и их применению, элементной базе и материалам, взаимодействию в области данных дистанционного зондирования Земли. Для реализации этой программы были сформированы рабочие подгруппы. В марте прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава CNSA Чжан Кэцзянь заключили меморандум о взаимопонимании для продвижения сотрудничества и реализации совместного проекта по созданию МНЛС.