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1 час назад

Космическое управление Китая объявило о начале нового этапа программы по исследованию Луны

ТАССиещё 1

Китайское национальное космическое управление (CNSA) в текущем году приступает к четвертому этапу программы по исследованию Луны. Об этом в воскресенье заявил заместитель главы CNSA У Яньхуа.

Китай приступил к новому этапу исследования Луны
Фото: NASANASA

"В текущем году официально начинается четвертый этап проведения инженерно-исследовательских работ по исследованию Луны", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Как уточнил У Яньхуа, КНР вскоре отправит к естественному спутнику Земли автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". В ходе предстоящих миссий планируется испытать ключевые технологии и приступить к строительству Международной научной лунной станции (МНЛС).

"Космический зонд "Чанъэ-6" будет направлен на обратную сторону Луны для сбора образцов. Сейчас обсуждается вопрос формирования группировки телекоммуникационных и навигационных лунных спутников", - добавил он.

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В ноябре 2017 года Роскосмос и CNSA подписали программу сотрудничества на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов, посвященных изучению Луны и дальнего космоса, космической науке и связанным с ней технологиям, спутникам и их применению, элементной базе и материалам, взаимодействию в области данных дистанционного зондирования Земли. Для реализации этой программы были сформированы рабочие подгруппы. В марте прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава CNSA Чжан Кэцзянь заключили меморандум о взаимопонимании для продвижения сотрудничества и реализации совместного проекта по созданию МНЛС.

Наука и техника,Садоводство,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,
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