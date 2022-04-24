Китай приступил к новому этапу исследования Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) в текущем году приступает к четвертому этапу программы по исследованию Луны. Об этом в воскресенье заявил заместитель главы CNSA У Яньхуа.

В ноябре 2017 года Роскосмос и CNSA подписали программу сотрудничества на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов, посвященных изучению Луны и дальнего космоса, космической науке и связанным с ней технологиям, спутникам и их применению, элементной базе и материалам, взаимодействию в области данных дистанционного зондирования Земли. Для реализации этой программы были сформированы рабочие подгруппы. В марте прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава CNSA Чжан Кэцзянь заключили меморандум о взаимопонимании для продвижения сотрудничества и реализации совместного проекта по созданию МНЛС.