Не Марсом единым: сколько стоит слетать в космос?

На днях глава SpaceX Илон Маск рассказал, что предположительная стоимость путевки на Марс составит 100 тысяч долларов (примерно 8 млн рублей по нынешнему курсу). Однако SpaceX — далеко не единственная компания, которая развивает сферу космического туризма. Мы изучили расценки на рынке и выяснили, сколько стоят билеты на полет в космос от разных организаций.

Фото: Globallookpress Globallookpress

Полет на воздушном шаре Space Perspective

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Цена: $125 млн

Высота: 30 километров

В прошлом июне компания Space Perspective, которая ранее помогла американцу Алану Юстасу совершить рекордный прыжок с парашютом из стратосферы, начала продажи билетов на рейсы программы Spaceship Neptune.

Герметичная капсула, вмещающая до восьми пассажиров (плюс один пилот), по задумке должна подняться в воздух на гигантском воздушном шаре, наполненном водородом. На борту предусмотрено все необходимое, чтобы насладиться шикарным видом из верхних слоев атмосферы: огромные панорамные окна, бар и даже уборная. Летательный аппарат проведет два часа на максимальной высоте в 30 километров, после чего совершит приземление в Атлантическом океане, где космических туристов подберет транспортный корабль.

Так как во время взлета и падения шар движется достаточно медленно, не вызывая перегрузок, для полета не потребуется специальная подготовка. Space Perspective рассчитывает запустить коммерческие рейсы до конца 2024 года.

Globallookpress

Суборбитальный рейс на космическом самолете Virgin Galactic

Цена: $450 000

Высота: 50 километров

В отличие от многих других игроков на рынке космического туризма, Virgin Galactic уже смогла зарекомендовать себя в деле. Первым пассажиром компании стал не кто иной, как ее владелец Ричард Брэнсон: в прошлом году он достиг границы атмосферы Земли на борту самолета VSS Unity SpaceShipTwo и вернулся назад невредимым.

Летательный аппарат Virgin Galactic вмещает до четырех пассажиров. В 2023 году компания рассчитывает запускать полуторачасовые коммерческие полеты три раза в месяц, но покупателям предстоит долго ждать своей очереди: предварительная продажа билетов началась еще десять лет назад. Учитывая, что всего за один год предложением Virgin Galactic заинтересовалось более 600 человек, компании потребуется минимум несколько лет, чтобы развезти всех желающих в космос.

Globallookpress

Полет к линии Кармана на ракете Blue Origin

Цена: если верить слухам, $28 млн

Высота: 100 км

Программа Blue Origin похожа на то, что предлагает Virgin Galactic: в конце концов, первыми пассажирами космических рейсов обеих компаний были их основатели. Но есть одно важное отличие. Если Virgin Galactic запускала туристов в космос при помощи специального самолета, то клиенты Blue Origin отправятся в небо на самой настоящей ракете. Более того, на заявленной высоте в 100 км пролегает линия Кармана — граница между атмосферой Земли и открытым космосом.

Компания начала принимать заявки прошлым летом, однако точная цена билета до сих пор неизвестна: владелец Blue Origin Джефф Безос утверждает, что ценник будет на уровне конкурентов. Правда, если верить словам Тома Хэнкса, это не совсем так. Когда актер получил приглашение на один из первых рейсов, стоимость полета якобы составляла $28 млн. Для справки, столько же заплатил победитель аукциона, который отправился в полет вместе с Безосом, хотя большая часть денег (согласно Blue Origin) все же ушла на благотворительность.

Globallookpress

Трехдневное путешествие на орбиту от SpaceX

Цена: по разным оценкам, $55 млн

Высота: 574 км

Из всех компаний в этой подборке SpaceX Илона Маска обладает самым большим опытом запуска людей в космос. Ее коммерческое предложение для туристов стоит дороже всего, зато предлагает нечто действительно близкое к настоящему исследованию космоса.

В прошлом сентябре четыре астронавта-любителя отправились в полет на модифицированной капсуле SpaceX Dragon, оснащенной обзорным куполом. Пассажиры провели целых три дня на околоземной орбите в 574 километрах от поверхности планеты: даже МКС обычно не забирается на такую высоту.

Затраты на путешествие оплатил миллиардер Джаред Айзекман, который также был одним из пассажиров. SpaceX не огласила итоговую стоимость рейса: аналитики предполагают, что она составила примерно $200 млн. NASA платит $55 млн за каждое пассажирское место при доставке астронавтов на МКС через SpaceX.

Globallookpress

Отпуск на Международной космической станции от Axiom Space и SpaceX

Цена: $55 млн

Высота: 408 километров

В этом году должен состояться следующий туристический рейс SpaceX Dragon: на этот раз капсула доставит экипаж из четырех человек прямо на МКС, где туристов ждет неделя жизни в орбитальной лаборатории.

Организацией программы занимается хьюстонская компания Axiom Space, которой руководит бывший сотрудник NASA Майкл Сафредини. Пилотом будущей миссии, получившей название Ax-1, станет Майкл Лопес-Алегриа — опытный пилот NASA, покинувший организацию в 2012 году. Три пассажира заплатили за билеты по $55 млн каждый.

На протяжении 2022 и 2023 года Axiom Space планирует запустить еще три полета. Правила NASA по коммерциализации низкой околоземной орбиты позволяют совершить только две гражданские миссии на МКС в год, причем их длительность не должна превышать 30 дней. Впрочем, это не проблема: помимо всего прочего Axiom Space как раз занимается разработкой новой космической станции — доставка первого модуля на орбиту назначена на 2024 год.

Globallookpress

Каникулы на МКС от «Роскомоса»

Цена: от $50 млн до $60 млн

Высота: 408 километров

Для тех, кто не слишком доверяет частным компаниям, есть предложение от проверенной организации: «Роскосмос» предлагает туры, очень похожие на совместную программу Axiom Space и SpaceX. Недавно их даже испытали на практике. Первыми пассажирами коммерческого рейса были актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые отправились на орбитальную станцию для съемок фильма «Вызов» — они провели на борту МКС двенадцать дней. А следующим пассажиром программы стал японский миллиардер Юсаку Маэдзава: теперь он разыскивает смельчаков, которые готовы вместе с ним облететь Луну в следующем году.