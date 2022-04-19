Маск назвал стоимость билета для полета на Марс

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что примерная стоимость билета для полета на Марс составит 100 тысяч долларов — примерно 8 млн рублей по текущему курсу. Цену путешествия на другую планету предприниматель назвал во время беседы с куратором конференции TED Крисом Андресоном, сообщает Business Insider.

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«В случае, если переезд на Марс стоит, к примеру, 100 тысяч долларов, то я думаю, что почти каждый сможет в конечном итоге накопить $100 тысяч и иметь возможность отправиться на Марс, если захочет», — отметил бизнесмен.

По его словам, SpaceX стремится сделать полет на Марс «доступным для всех». Также Маск во время общения указал и на другие варианты финансирования межпланетных путешествий, вроде правительственных программ и кредитов.