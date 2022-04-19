В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
47 минут назад

Маск назвал стоимость билета для полета на Марс

Елена Прошина

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что примерная стоимость билета для полета на Марс составит 100 тысяч долларов — примерно 8 млн рублей по текущему курсу. Цену путешествия на другую планету предприниматель назвал во время беседы с куратором конференции TED Крисом Андресоном, сообщает Business Insider.

Маск назвал стоимость билета для полета на Марс
Фото: ReutersReuters

«В случае, если переезд на Марс стоит, к примеру, 100 тысяч долларов, то я думаю, что почти каждый сможет в конечном итоге накопить $100 тысяч и иметь возможность отправиться на Марс, если захочет», — отметил бизнесмен.

По его словам, SpaceX стремится сделать полет на Марс «доступным для всех». Также Маск во время общения указал и на другие варианты финансирования межпланетных путешествий, вроде правительственных программ и кредитов.

Маск назвал себя бездомным

Напомним, ранее Илон Маск признался, что сейчас у него нет собственного дома, поэтому он ночует у разных друзей. В конце 2021 года миллиардер продал дом в Калифорнии и арендовал жилье.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители