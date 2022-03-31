Где арендовать ноутбук и сколько это стоит

В России на фоне роста цен на технику увеличился спрос на ее аренду. Больше всего выросло число желающих взять напрокат ноутбук. Спрос на аренду таких устройств поднялся на 30%, сообщил сооснователь сервиса Arenter Евгений Шевелев. "Рамблер" поинтересовался, какие сайты сейчас предлагают взять напрокат ноутбуки, и сколько это стоит.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Среди первых страниц, которые выдаются поисковиком при соответствующем запросе для Москвы — сайт Abi Trade. Аренда HP Elitebook 8440P обойдется клиентам этой фирмы в 1600 рублей за два дня, в 3100 за неделю и в 5400 за месяц. В случае, если компьютер нужно взять напрокат на срок больше месяца, арендатор должен будет доплачивать компании сверх последней указанной суммы по 100 рублей за каждый дополнительный день.

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Аренда Dell Precision M6600 обойдется дороже: 3500 рублей за два дня, 6000 рублей за неделю и 11300 за месяц. Дополнительная оплата за срок больше месяца — по 200 рублей в день.

Apple MacBook Pro 15 Retina можно взять напрокат за 5000 рублей (два дня аренды), 7500 рублей (неделя) и 14400 рублей (месяц). Дополнительная плата при аренде сроком больше месяца — 200 рублей в сутки.

Сайт также предлагает взять напрокат планшеты, принтеры, проекторы, моноблоки, сетевое оборудование.

На сайте Ay-prokat.ru можно арендовать ноутбук на одни сутки. Прокат Apple MacBook Pro 15 Retina обойдется в 3000 рублей за день и в 3300 рублей за два дня — дешевле, чем на Abi Trade. Неделя аренды этой модели у Ay-prokat.ru стоит 7000 рублей, месяц — 16000 рублей. Из более скромных предложений сайта — HP 6910P. Сутки стоят 600 рублей, неделя — 2000 рублей, месяц — 4300 рублей.

На сайте указано, что вносить за технику залог не нужно. На странице также можно скачать договор аренды, который заключается с клиентами.

На сайте Arenter.ru среди наиболее популярных у клиентов моделей указан Lenovo Ideapad 3 14IIL05. За прокат такой техники придется отдать 740 рублей (один день) или 3740 рублей за месяц.

Еще один ноутбук, который пользуется повышенным спросом — НР 15-ra057ur N3060 4Gb 500Gb. Один день стоит 640 рублей, месяц — 3240 рублей. Доступны бесплатная или платная доставка (в зависимости от даты) и выдача в пункте.