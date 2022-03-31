В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
19 минут назад

В России зафиксирован рост спроса на сервисы по аренде техники

Лера Букина

В России увеличился спрос на технику в аренду. Об этом заявили РБК представители подобных сервисов.

В России вырос спрос на сервисы по аренде техники
Фото: UnsplashUnsplash

Больше всего спрос вырос на ноутбуки, а именно на 30%, заявил сооснователь сервиса Arenter Евгений Шевелев. В большинстве случаев (90%) технику арендуют физические лица, однако со стороны предпринимателей спрос на технику увеличился вдвое, заявил эксперт. Arenter поднял цены на 15% на аренду ноутбуков. Там же допустили пересмотр расценок и на другие категории товаров в том случае, если «если ситуация затянется».

Видео дня

За последний месяц увеличился спрос на аренду игровых приставок, отметила Екатерина Крайванова, сооснователь сервиса Next2U, который является агрегатором сервисов проката техники в Москве.

«Они всегда были популярны, но сейчас их берут чаще, так как они стали сильно дороже и сократилось количество моделей. В большинстве случаев их арендуют на выходные», — отметила она.

При этом Крайванова прогнозирует рост стоимости аренды.

Юлия Пилюгина, менеджер по продажам сервиса Pauri, который предлагает телефоны, камеры, ноутбуки и другую технику в аренду, сообщила об увеличении спроса на аренду примерно на 30%.

О том, что в стране вырос спрос на аренду смартфонов, рассказал руководитель компании «Гаджеты в аренду» Антон Гармай. Он отметил, что рост составил 30-40%. По мнению Шевелева, увеличение спроса обусловлено боязнью населения брать дорогостоящую технику в кредит или рассрочку.

«В достаточно стабильных условиях люди готовы брать кредиты и рассрочки, а в нестабильных ситуациях они не понимают, что будет через три месяца, поэтому готовы переплачивать в моменте, но пытаются минимизировать долгосрочные риски», - подчеркнул он.

Екатерина Крайванова считает, что увеличение спроса связано с ростом цен на покупку техники, а также с тем, что часть моделей оказалась недоступна в рознице. Еще одна причина — фактор сезонности: весной увеличивается спрос на роботы — мойщики окон, пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что, по данным маркетплейса Wildberries, в связи с укреплением рубля многие товары в России упали в цене. В частности, подешевели товары из ассортимента бытовой техники. Стиральные машины упали в цене на 20%, холодильники - на 15%. Кроме того, стоимость отдельных моделей ноутбуков понизилась на 30%, мониторов – на 40%, системных блоков и моноблоков – на 30%. Стали дешевле и смартфоны – на 20% (в том числе и iPhone 13).

Наука и техника,Евгений Шевелев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители