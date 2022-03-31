В России вырос спрос на сервисы по аренде техники

В России увеличился спрос на технику в аренду. Об этом заявили РБК представители подобных сервисов.

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Больше всего спрос вырос на ноутбуки, а именно на 30%, заявил сооснователь сервиса Arenter Евгений Шевелев. В большинстве случаев (90%) технику арендуют физические лица, однако со стороны предпринимателей спрос на технику увеличился вдвое, заявил эксперт. Arenter поднял цены на 15% на аренду ноутбуков. Там же допустили пересмотр расценок и на другие категории товаров в том случае, если «если ситуация затянется».

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За последний месяц увеличился спрос на аренду игровых приставок, отметила Екатерина Крайванова, сооснователь сервиса Next2U, который является агрегатором сервисов проката техники в Москве.

«Они всегда были популярны, но сейчас их берут чаще, так как они стали сильно дороже и сократилось количество моделей. В большинстве случаев их арендуют на выходные», — отметила она.

При этом Крайванова прогнозирует рост стоимости аренды.

Юлия Пилюгина, менеджер по продажам сервиса Pauri, который предлагает телефоны, камеры, ноутбуки и другую технику в аренду, сообщила об увеличении спроса на аренду примерно на 30%.

О том, что в стране вырос спрос на аренду смартфонов, рассказал руководитель компании «Гаджеты в аренду» Антон Гармай. Он отметил, что рост составил 30-40%. По мнению Шевелева, увеличение спроса обусловлено боязнью населения брать дорогостоящую технику в кредит или рассрочку.

«В достаточно стабильных условиях люди готовы брать кредиты и рассрочки, а в нестабильных ситуациях они не понимают, что будет через три месяца, поэтому готовы переплачивать в моменте, но пытаются минимизировать долгосрочные риски», - подчеркнул он.

Екатерина Крайванова считает, что увеличение спроса связано с ростом цен на покупку техники, а также с тем, что часть моделей оказалась недоступна в рознице. Еще одна причина — фактор сезонности: весной увеличивается спрос на роботы — мойщики окон, пояснила эксперт.