«Ростех»: Кессон крыла МС-21 из российских композитов успешно прошел этап испытаний на прочность

Основной силовой элемент крыла самолета МС-21, созданный из российских композитов, успешно прошел испытания на прочность, сообщила пресс-служба Ростеха.
"Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") успешно провели важнейший этап статических испытаний кессона крыла самолета МС-21, изготовленного из российских полимерных композиционных материалов", - говорится в сообщении.
Ростех отмечает, что для подтверждения прочности изделия его подвергли разрушающим нагрузкам, значительно превышающим возможные в реальном полете.
"Нормы авиационной безопасности требуют, чтобы при статических испытаниях кессон выдержал так называемую расчетную нагрузку. Она, в свою очередь, в полтора раза больше максимально возможной нагрузки при эксплуатации. На стенде ЦАГИ кессон разрушился при нагрузке, превышающей расчетную", - говорится в сообщении.
Для учета влияния температуры на прочностные характеристики композиционного материала часть конструкции крыла самолета подвергалась нагреву, уточнила госкорпорация.
"Успешное проведение испытаний подтвердило правильность методик расчета прочности изделий из композитов. Экспериментально доказано, что основной силовой элемент крыла - кессон - обеспечивает прочность и безопасность при самом неблагоприятном сочетании условий полета. Все строящиеся лайнеры будут оснащаться крылом из отечественных материалов", - заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
Кессон изготовлен АО "АэроКомпозит" - дочерним предприятием корпорации "Иркут". Российские материалы для силовых композитных конструкций крыла разработаны при участии ученых МГУ и Росатома, специалистов авиапрома. Самолет МС-21-300 с российским крылом совершил первый полет в декабре прошлого года.