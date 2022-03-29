«Ростех»: Кессон крыла МС-21 из российских композитов успешно прошел этап испытаний на прочность

"Нормы авиационной безопасности требуют, чтобы при статических испытаниях кессон выдержал так называемую расчетную нагрузку. Она, в свою очередь, в полтора раза больше максимально возможной нагрузки при эксплуатации. На стенде ЦАГИ кессон разрушился при нагрузке, превышающей расчетную", - говорится в сообщении.