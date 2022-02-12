Названы лучшая и худшая позы для сна

Невролог-сомнолог Елена Царева предупредила, что неправильная поза во время сна может вызывать опасные заболевания. Поэтому необходимо избегать определенных положений тела, сообщает радио Sputnik.

Нельзя спать на спине и животе. Сон на спине особенно опасен для тех, у кого бывают ночные остановки дыхания, западение языка, храп.

Но вреднее всего спать на животе. Если человек долго пребывает в такой позе, страдает его позвоночник, он находится не в физиологичном положении. Одни мышцы слишком растягиваются, а другие приходят в гипертонус. От этого с утра начинают болеть шея и голова.

Вдобавок сон на животе может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. У человека прекращается вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день и выводятся в течение ночи,

«Если эти продукты обмена накапливаются, например белок амилоид, в долгосрочной перспективе это может способствовать развитию демиелинизирующих заболеваний, болезни Альцгеймера», — пояснила Царева.

Медик отметила, что положение на боку — самое полезное и физиологичное с медицинской точки зрения. В такой позе быстрее всего происходит обмен веществ. Однако спать на левом боку не рекомендуется сердечникам.