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5 часов назад

Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы похудеть

Газета.Ruиещё 1

Похудеть можно, увеличив продолжительность сна, сообщают специалисты Чикагского университета. Подробнее об этом они рассказывают в статье в журнале JAMA Internal Medicine.

Сколько нужно спать, чтобы похудеть
Фото: DepositphotosDepositphotos

Недосып — важный фактор, влияющий на набор веса. Исследователи решили проверить, позволит ли увеличение времени сна до нормы повлиять на питание и позволить сбросить лишнее.

Ученые наблюдали за 80 добровольцами с избыточным весом, часть из которых спала менее 6,5 часов за ночь. После консультации по гигиене сна они смогли увеличить продолжительность своего сна в среднем на 1,2 часа, в целом же исследователи старались довести продолжительность сна испытуемых до 8,5 часов.

По сравнению с контрольной группой, продолжительность сна которой не менялась, участники, которые стали спать больше, потребляли в среднем на 270 ккал в день меньше, а некоторые и на 500.

«На протяжении многих лет мы и другие исследователи показывали, что ограничение сна влияет на регуляцию аппетита, что приводит к увеличению потребления пищи, а значит, со временем возникает риск увеличения веса, — отмечают авторы работы. — Совсем недавно все задавались вопросом: если это происходит при нехватке сна, можем ли мы спать больше и обратить вспять некоторые из этих неблагоприятных последствий?».

Такое изменение в балансе калорий, даже без изменений в диете и занятий спортом, поможет за три года избавиться почти от 12 кг, отмечают авторы работы. Нехватка сна приводит к повышенной выработке гормона грелина, который пробуждает аппетит, и недостаточной выработке лептина, отвечающего за чувство голода. Если же увеличить продолжительность сна до нормы, то нормализуется и баланс гормонов голода.

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