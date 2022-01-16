Назван худший для здоровья вариант завтрака

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что нельзя есть на завтрак — эти продукты могут пагубно сказаться на работе сердца и поджелудочной железы.

В своем Instagram-канале Вялов пояснил, что блюда с высоким содержанием холестерина и триглицеридов заставляют поджелудочную железу работать на износ и ведут к развитию атеросклероза кровеносных сосудов.

По словам эксперта, поджелудочная железа страдает, когда человек съедает много за один раз. Сердцу может навредить ежедневный завтрак, состоящий из бутербродов с маслом и сыром. Чем больше животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, и тем быстрее развивается атеросклероз.

«Если вы съедаете за один присест много жирного, это требует от поджелудочной и печени напряженной работы», - отметил Вялов.

Ситуация усугубляется, если человек одновременно употребляет алкоголь. Желчь забрасывается в протоки поджелудочной, раньше положенного активируются ферменты и организм человека начинает переваривать собственную поджелудочную железу. В этом случае возникает опасность острого панкреатита.

Доктор отметил, что не нужно полностью отказываться от бутербродов с маслом и сыром, однако, желательно, «чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими».