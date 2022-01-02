Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия опроверг миф о пользе красного вина. По его словам, «если уж пить, то лучше выбирать белое», сообщает РИА «Новости».Специалист отметил, что белое вино в отличие от красного быстрее выводится из организма, так как обладает хорошим мочегонным эффектом.
«В качестве доказательства я привожу пример, когда на грузинских застольях тамада вынужден выпивать несколько литров вина. Но он пьет только белое вино. Потому что, если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма», – сказал Бокерия.
Ранее диетолог, нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как избежать похмелья во время новогодних праздников.
«Пища с высоким содержанием жиров, углеводов и белков снижает всасывание одинаково, если их употреблять до или во время принятия алкоголя», – заявила она.
Кроме того, снизить степень вредного воздействия на организм от выпитого, по словам Кононенко, можно, если запивать спиртное чаем, лучше черным. Также подойдет обычная или газированная вода.
А еще гастроэнтеролог рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь. Например, соленья, консервированные помидоры и огурцы не стоит сочетать с высокоградусными напитками. Также не следует пить на голодный желудок, особенно газированные вина и шампанское. Они способствуют быстрому опьянению и повышению кислотности желудочного сока, что может неблагоприятно отразиться на здоровье тех, кто страдает заболеваниями желудка.