Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия опроверг миф о пользе красного вина. По его словам, «если уж пить, то лучше выбирать белое», сообщает РИА «Новости».Специалист отметил, что белое вино в отличие от красного быстрее выводится из организма, так как обладает хорошим мочегонным эффектом.

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«В качестве доказательства я привожу пример, когда на грузинских застольях тамада вынужден выпивать несколько литров вина. Но он пьет только белое вино. Потому что, если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма», – сказал Бокерия.

Ранее диетолог, нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как избежать похмелья во время новогодних праздников.

«Пища с высоким содержанием жиров, углеводов и белков снижает всасывание одинаково, если их употреблять до или во время принятия алкоголя», – заявила она.

Кроме того, снизить степень вредного воздействия на организм от выпитого, по словам Кононенко, можно, если запивать спиртное чаем, лучше черным. Также подойдет обычная или газированная вода.