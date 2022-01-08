Оказалось, что волна заражений омикроном была более стремительной, однако это были в основном легкие случаи заболевания в сравнении с штаммами-предшественниками. Соответственно врачи реже отправляли больных в палаты интенсивной терапии, а те, кто туда все же попадал, находились там в среднем 4 дня, а не 8,8 дня, как это было во время прошлых волн COVID-19. Также была значительно ниже смертность — всего 4,5% против 21%.