Появление штамма «омикрон» свидетельствует о скором завершении острой фазы пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из ЮАР.
Специалисты изучили результаты исследования в больнице Стива Бико в Претории, где впервые был выявлен омикрон. Они проанализировали медицинские карты 466 пациентов, которые заразились в последнюю волну COVID-19, а также данные 3976 граждан, переболевших инфекцией ранее.
Оказалось, что волна заражений омикроном была более стремительной, однако это были в основном легкие случаи заболевания в сравнении с штаммами-предшественниками. Соответственно врачи реже отправляли больных в палаты интенсивной терапии, а те, кто туда все же попадал, находились там в среднем 4 дня, а не 8,8 дня, как это было во время прошлых волн COVID-19. Также была значительно ниже смертность — всего 4,5% против 21%.
Авторы исследования предположили, что эта тенденция свидетельствует о разделении показателей заражений и смертности в будущем, то есть острый этап пандемии, отличающийся высоким количеством смертей, завершится.
Ранее в Британии назвали три новых симптома «омикрона», которые были замечены у 75% заразившихся.