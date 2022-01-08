Названы три новых симптома заражения «омикроном»

Британский ученый, лектор Королевского колледжа в Лондоне Клэр Стивс назвала наиболее часто встречающиеся симптомы штамма «омикрон». Об этом пишет Daily Express.
Стивс заявил, что официальный перечень симптомов нового штамма коронавируса следует срочно обновить, так как классические симптомы стали встречаться гораздо реже. В последнее время 75% новых симптомов, наблюдавшихся у больных COVID-19, были похожи на простуду, были отметил он.
«Мы хотим, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, были добавлены в список как можно скорее», — сказала Стивс.
По ее словам, для «омикрона» также характерны сильная усталость, высокая температура, ломота тела и «туман в голове».
Ранее сообщалось, что штамм «омикрон» мог произойти от мышей, могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека. К такому выводу пришли ученые Китайской академии наук. Согласно их исследованию, вирус мог мутировать в организме грызунов, после чего передался обратно людям.
Впервые «омикрон» был обнаружен в ЮАР и Ботсване в ноябре прошлого года. Данный вариант коронавируса отличается более высокой заразностью, но при этом он менее смертоносен в сравнении со штаммом «дельта».