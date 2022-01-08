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30 минут назад

Названы три новых симптома заражения «омикроном»

Британский ученый, лектор Королевского колледжа в Лондоне Клэр Стивс назвала наиболее часто встречающиеся симптомы штамма «омикрон». Об этом пишет Daily Express.

Названы три новых симптома заражения «омикроном»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стивс заявил, что официальный перечень симптомов нового штамма коронавируса следует срочно обновить, так как классические симптомы стали встречаться гораздо реже. В последнее время 75% новых симптомов, наблюдавшихся у больных COVID-19, были похожи на простуду, были отметил он.

«Мы хотим, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, были добавлены в список как можно скорее», — сказала Стивс.

По ее словам, для «омикрона» также характерны сильная усталость, высокая температура, ломота тела и «туман в голове».

Ранее сообщалось, что штамм «омикрон» мог произойти от мышей, могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека. К такому выводу пришли ученые Китайской академии наук. Согласно их исследованию, вирус мог мутировать в организме грызунов, после чего передался обратно людям.

Впервые «омикрон» был обнаружен в ЮАР и Ботсване в ноябре прошлого года. Данный вариант коронавируса отличается более высокой заразностью, но при этом он менее смертоносен в сравнении со штаммом «дельта».

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