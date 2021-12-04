Названы сроки окончания пандемии коронавируса

Специалисты из научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE) при правительстве Великобритании предупредили, что циркуляция коронавируса продлится по крайней мере до 2026 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"SARS-CoV-2 продолжит угрожать системе здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти ближайших лет", - заявили в SAGE.

Эксперты добавили, что этот срок может увеличиться, если снизятся темпы вакцинации или будут ослаблены ограничения, направленные на борьбу с распространением COVID-19.

Ученые отметили, что в Соединенном Королевстве эпидемиологическая обстановка стабилизировалась. По их словам, снижение заболеваемости связано с ускорением кампании по вакцинации.