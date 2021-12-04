Названы сроки окончания пандемии коронавируса

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29 минут назад

Ученые из Британии предупредили, что коронавирус будет циркулировать до 2026 года

Специалисты из научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE) при правительстве Великобритании предупредили, что циркуляция коронавируса продлится по крайней мере до 2026 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Фото: ReutersReuters

"SARS-CoV-2 продолжит угрожать системе здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти ближайших лет", - заявили в SAGE.

Эксперты добавили, что этот срок может увеличиться, если снизятся темпы вакцинации или будут ослаблены ограничения, направленные на борьбу с распространением COVID-19.

Ученые отметили, что в Соединенном Королевстве эпидемиологическая обстановка стабилизировалась. По их словам, снижение заболеваемости связано с ускорением кампании по вакцинации.

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Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН обратился к мировому сообществу с призывом совместно подготовиться к следующей пандемии.

Наука и техника,Джозеф Байден,Генассамблея ООН,
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