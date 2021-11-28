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Врачи рассказали, для кого наиболее опасен штамм «омикрон»

Ювелина Бернст
1 час назад

Медики из ЮАР рассказали, что самые уязвимые перед новым штаммом коронавируса «омикрон» - это люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет. Об этом сообщает Times of Israel.

Врачи рассказали, для кого наиболее опасен штамм «омикрон»
Фото: TwitterTwitter

По данным издания, именно молодые люди в основном поступают с COVID-19 в местные больницы. У них фиксируются заболевания средней и тяжелой степени. Некоторые нуждаются в интенсивной терапии.

65% заболевших не вакцинированы, большинство остальных вакцинированы только первой дозой, утверждает руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива.

Врачи ЮАР крайне встревожены скоростью распространения нового варианта коронауирса, сообщает газета.

В ВОЗ считают, что «омикрон» может быть более опасным по сравнению с предшественниками. Его выявили в странах на юге Африки, в частности в Ботсване и ЮАР. Позже о случаях заражения новым штаммом сообщили в Гонконге, Израиле и Бельгии.

Симптомы «омикрон»-штамма сильно отличаются от симптомов других штаммов и они очень легкие, рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе. В частности, сильная усталость и разбитое состояние. При этом потери или изменения ощущения вкуса и обоняния среди них нет.

Наука и техника,ВОЗ,Газета The Times,
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